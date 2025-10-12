CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


domingo, 12 de outubro de 2025

SUSPEITOS DE MATAR CRIANÇA EM RAFAEL ARRUDA ATIRAM CONTRA COMPOSIÇÃO DO COTAR E SE DÃO MAL

domingo, outubro 12, 2025

Dois suspeitos de envolvimento na morte do menino Enzo Gabriel, de 4 anos, morreram em confronto com a Polícia Militar neste domingo (12) no município de Mucambo, na região Norte do Ceará.

De acordo com a Polícia Militar, Francisco Gabriel da Silva Ribeiro, de 19 anos, e Isania de Lima Alves, de 21, estavam em uma residência quando equipes do BEPI/COD de Tianguá chegaram ao local. Os policiais foram recebidos a tiros e reagiram. 

Os suspeitos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos.

Felizmente, nenhum policial ficou ferido.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

