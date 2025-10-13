Em Israel, Trump diz que acordo de paz é o fim de “era de terror”

Presidente americano discursou no Parlamento de Israel nesta segunda-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressaltou no Parlamento israelense que esta segunda-feira (13), na qual será assinado o fim de dois anos de guerra entre Israel e Hamas, é um dia “de profunda alegria, de grande esperança, de fé renovada”, que marca não só o fim de um conflito, mas o de “uma era de terror e morte”.





– Nós nos reunimos em um dia de profunda alegria, de grande esperança, de fé renovada – disse ao início de seu discurso, após ter se reunido pouco antes com familiares dos reféns israelenses.





O republicano considerou que “isto não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte e o começo de uma era de fé, esperança e de Deus”. “O início”, acrescentou, de “uma harmonia duradoura para Israel e todas as nações do que em breve será uma região verdadeiramente magnífica”.





– Acredito firmemente que este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio – acrescentou entre aplausos constantes, mostrando também seu “profundo agradecimento a todas as nações do mundo árabe e muçulmano que se uniram para pressionar o Hamas a libertar os reféns e deixá-los ir”.





Para que isso fosse possível, ressaltou, foi recebida “muita ajuda”, que foi obtida “de muitas pessoas que não se suspeitaria”.





– É um triunfo incrível para Israel e para o mundo que todas estas nações estejam trabalhando juntas como parceiras pela paz. E não é algo muito comum – destacou Trump, que chegou nesta segunda a Israel.





Trump foi recebido no Aeroporto de Tel Aviv pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu; pelo presidente do país, Isaac Herzog; e por membros da delegação americana que já estavam em Israel, liderados por seu genro, Jared Kushner, e sua filha Ivanka.





Após sua reunião сom familiares dos reféns e seu discurso no Parlamento, sua agenda continua na cidade litorânea egípcia de Sharm el-Sheikh, onde está prevista a chamada Cúpula de Paz, da qual participarão mais de 30 países, com mais de 20 deles representados por seus chefes de Estado ou de governo.





*EFE