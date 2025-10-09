CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


quinta-feira, 9 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 154 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (9) EM SOBRAL

quinta-feira, outubro 09, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Açougueiro 01

Ajudante de padeiro 01

Assistente de vendas 02

Atendente de farmácia - balconista 01

Atendente de lojas 01

Auxiliar de cozinha 04

Auxiliar de limpeza 03

Auxiliar de manutenção predial 02

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Babá 01

Barman 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 28

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 02

Cozinheiro geral 01

Cronoanalista 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado doméstico arrumador 01

Encarregado de lavanderia 01

Estoquista 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 04

Garçom de bar 01

Gerente de vendas 01

Impressor serigráfico 01

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Motofretista 02

Motorista de caminhão 03

Operador de caixa 02

Padeiro 01

Panfleteiro 01

Pizzaiolo 01

Recepcionista, em geral 01

Representante comercial autônomo 01

Servente de obras 04

Supervisor comercial 01

Supervisor de vendas comercial 05

Técnico em manutenção de máquinas 01

Técnico químico 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 02

Vendedor pracista 03

Total 99



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Assistente de prevenção de perdas 01

Assistente de vendas 01

Auxiliar de limpeza 01

Operador de vendas (lojas) 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Vendedor de comércio varejista 01

Total 55

