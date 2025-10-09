ATENÇÃO! 154 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (9) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Açougueiro 01
Ajudante de padeiro 01
Assistente de vendas 02
Atendente de farmácia - balconista 01
Atendente de lojas 01
Auxiliar de cozinha 04
Auxiliar de limpeza 03
Auxiliar de manutenção predial 02
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Babá 01
Barman 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 28
Costureira em geral 02
Cozinheiro de restaurante 02
Cozinheiro geral 01
Cronoanalista 01
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Empregado doméstico arrumador 01
Encarregado de lavanderia 01
Estoquista 01
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 04
Garçom de bar 01
Gerente de vendas 01
Impressor serigráfico 01
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Motofretista 02
Motorista de caminhão 03
Operador de caixa 02
Padeiro 01
Panfleteiro 01
Pizzaiolo 01
Recepcionista, em geral 01
Representante comercial autônomo 01
Servente de obras 04
Supervisor comercial 01
Supervisor de vendas comercial 05
Técnico em manutenção de máquinas 01
Técnico químico 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 02
Vendedor pracista 03
Total 99
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Assistente de prevenção de perdas 01
Assistente de vendas 01
Auxiliar de limpeza 01
Operador de vendas (lojas) 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 55
