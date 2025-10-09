Nova loja em Sobral traz conceito inovador com preço fixo de R$25 e área VIP

Sobral acaba de ganhar uma nova opção de compras que promete conquistar os clientes pela variedade, praticidade e, claro, pelo precinho que cabe no bolso! A loja Adríssima acaba de ser inaugurada no local onde funcionava a antiga loja Timbal, e já está dando o que falar.





Com um preço fixo de R$25,00, a Adríssima oferece uma experiência diferenciada, reunindo uma ampla gama de produtos em um só lugar. Roupas, acessórios, itens de utilidade e muito mais — tudo com o mesmo valor acessível, facilitando a escolha e deixando a compra mais rápida e descomplicada.





Outro destaque da loja é a área VIP, pensada para proporcionar ainda mais conforto e exclusividade aos clientes durante as compras.





Se você procura variedade, praticidade e preço baixo, a Adríssima é o lugar certo. Passe lá, conheça o espaço e aproveite!





📍 Adríssima – Rua Cel. Ernesto Deocleciano, onde funcionava a antiga Timbal, em Sobral.