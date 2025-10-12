DERRAMAMENTO DE SANGUE: duplo homicídio é registrado na zona rural de São José do Torto, em Sobral

Um duplo homicídio foi registrado na manhã deste domingo (12), em uma estrada carroçável no distrito de São José do Torto, em Sobral.





De acordo com informações preliminares, um casal foi abordado por homens armados enquanto trafegava pela via e acabou executado a tiros, sendo atingido principalmente na cabeça.





As vítimas foram identificadas como Francisco Jeande Sousa (27) e Nádia da Silva Santos (27), que morreram ainda no local.





A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e deu início às primeiras diligências na tentativa de identificar e localizar os autores do crime.





Os corpos foram recolhidos pela Perícia Forense e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral.





A Polícia Civil deve abrir inquérito para investigar as circunstâncias e a motivação do duplo homicídio.





Sobral registra 89 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações do portal Sobral Online