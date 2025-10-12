Violência sem controle em Rafael Arruda: homem e criança são baleados neste domingo

A violência voltou a assustar os moradores do distrito de Rafael Arruda, em Sobral, na manhã deste domingo (12). Um atentado a tiros deixou duas pessoas feridas, incluindo uma criança de apenas 4 anos.





As vítimas foram identificadas como Antônio Ademir de Brito, de 32 anos, baleado na cabeça, e o pequeno Enzio Gabriel, de 4 anos, que também foi atingido por disparos. Antônio foi socorrido em estado grave para o Hospital Santa Casa de Sobral. Já a criança foi levada ao Hospital Regional Norte, onde segue sob cuidados médicos.





De acordo com informações de moradores, o clima no distrito é de medo e insegurança. Muitos relatam que a localidade vive um verdadeiro "bang bang", com tiroteios frequentes e presença constante da criminalidade. A população afirma estar entregue "à Deus dará", sem presença efetiva do poder público.





A Polícia foi acionada e está investigando o caso. Não há informações oficiais sobre a autoria ou motivação do crime até o momento.





Sobral registra 89 homicídios dolosos no corrente ano!





Mais informações a qualquer momento.