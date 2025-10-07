VÍDEO: mulher reage a tentativa de assalto em avenida movimentada do bairro Domingos Olímpio

Nesta terça-feira (7), uma tentativa de assalto em plena luz do dia causou pânico entre moradores e transeuntes do bairro Domingos Olímpio. Dois criminosos em uma motocicleta abordaram uma mulher que também pilotava uma moto nas proximidades do colégio José Romão, em uma das avenidas mais movimentadas da região.





Durante a ação criminosa, a vítima perdeu o controle do veículo e caiu ao solo. Mesmo ferida, ela entrou em luta corporal com um dos assaltantes, o que acabou dificultando ainda mais a ação da dupla. Apesar do susto e da violência do ataque, os criminosos não conseguiram levar nenhum pertence da mulher. Após a tentativa frustrada, os suspeitos fugiram do local antes da chegada da polícia.





A Polícia Civil foi acionada e já iniciou as investigações para identificar e localizar os autores do crime. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar no trabalho dos investigadores.





Moradores da área relatam que situações como essa têm se tornado cada vez mais frequentes e cobram reforço no policiamento da região. A comunidade escolar do colégio José Romão também demonstrou preocupação, especialmente pelo fato de o crime ter ocorrido em horário de grande circulação de alunos e responsáveis.





Quem tiver informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos pode entrar em contato com a Polícia Civil de forma anônima.