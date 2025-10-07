Morre José de Paiva Netto, diretor-presidente da LBV, aos 84 anos

Morreu aos 84 anos, nesta terça-feira (7/10), o jornalista, radialista, compositor e educador José de Paiva Netto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV) e fundador do Templo da Boa Vontade, em Brasília. A informação foi confirmada pela própria instituição, que divulgou nota de pesar e homenagem ao líder.





“Graças à sua capacidade empreendedora, consolidou a LBV como um dos maiores movimentos humanitários do planeta, que atende diariamente milhares de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, tornando a instituição referência em educação, assistência social, atuação humanitária e comunicação social e educativa”, destacou a entidade.





A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente pela família, mas Paiva Netto estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro.





A LBV foi fundada em 1950 pelo também jornalista Alziro Zarur, e desde 1971 esteve sob a direção de Paiva Netto, que manteve a expansão do trabalho da instituição e teve sua liderança reconhecida por organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).





As últimas homenagens a Paiva Netto serão realizadas nesta quarta-feira (8/10), em São Paulo, em cerimônia aberta ao público. O local do velório ainda será divulgado pela LBV.



