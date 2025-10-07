PRF encontra R$ 1 milhão em carro durante fiscalização em rodovia

Ocorrência foi realizada durante fiscalização de rotina na BR-020. Perguntados sobre a origem, os suspeitos não souberam responder.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 1 milhão em espécie em um veículo na BR-020, na altura de Planaltina, durante uma fiscalização de rotina na tarde dessa segunda-feira (6/10).





A bordo do carro, um T-Cross, havia dois homens, ambos de 35 anos. Eles se identificaram como advogados e afirmaram que a quantia era referente a honorários advocatícios.





Contudo, ao serem questionados sobre a origem e o tipo de serviço prestado por eles para receberem tanto dinheiro, não souberam responder.





As cédulas, que variavam entre R$ 50 e R$ 200, estavam em uma sacola plástica preta dentro de uma maleta acondicionada no porta-malas do carro.





Diante da falta de informações e da atitude suspeita, ambos foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Federal. Com informações do portal Metrópoles.





Assista ao momento da apreensão: