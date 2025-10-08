Prefeitura de Sobral promove festa em comemoração ao Dia das Crianças nesta sexta-feira (10)

A programação terá início às 17h e promete diversão para toda a família.

A Prefeitura de Sobral convida a população para a 1ª edição do evento “Sobral em Festa”, que será realizado na sexta-feira, 10 de outubro, na Vila Olímpica Norte, em celebração ao Dia das Crianças. A programação terá início às 17h e promete diversão para toda a família.





A festa começa com a Brinquedoteca, seguida da apresentação da Turma do Billy, e segue com atividades da Cocota Diversões e da Baladinha Kids.





Para garantir segurança e diversão, todas as crianças receberão pulseira de identificação na entrada, além de vouchers para picolé, hot dog, algodão-doce e pipoca. Entre as atrações, estarão disponíveis cama elástica, playground, cavalinhos, castelo inflável, futebol de sabão, touro mecânico, escorregador, tobogã e parede de escalada. Água e frutas serão distribuídas ao longo do evento, garantindo hidratação e alimentação saudável.





A Prefeitura de Sobral, juntamente com todas as secretarias municipais, está preparada para receber as crianças e seus familiares, para celebrar a infância com muita alegria, diversão e segurança.





