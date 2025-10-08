ATENÇÃO! 166 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (8) EM SOBRAL

FAÇA SEU AGENDAMENTO AQUI
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Açougueiro 01
Ajudante de padeiro 01
Assistente de vendas 01
Atendente de farmácia - balconista 01
Atendente de lojas 01
Atendente de padaria 01
Auxiliar de cozinha 05
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de manutenção predial 02
Auxiliar em saúde bucal 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Babá 02
Barman 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 27
Costureira de máquina reta 01
Costureira em geral 02
Cozinheiro de restaurante 02
Cozinheiro geral 01
Cronoanalista 01
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Empregado doméstico arrumador 01
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 05
Garçom de bar 01
Impressor serigráfico 03
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Motofretista 02
Motorista de caminhão 03
Operador de caixa 02
Padeiro 01
Panfleteiro 01
Pedreiro 05
Pizzaiolo 01
Químico de laboratório de controle 01
Recepcionista, em geral 01
Representante comercial autônomo 02
Servente de obras 04
Supervisor comercial 01
Supervisor de vendas comercial 05
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico em manutenção de máquinas 01
Técnico químico 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 05
Vendedor pracista 03
Total 112
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Assistente de prevenção de perdas 01
Auxiliar de limpeza 01
Operador de vendas (lojas) 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 54
