ATENÇÃO! 166 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (8) EM SOBRAL





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Açougueiro 01



Ajudante de padeiro 01



Assistente de vendas 01



Atendente de farmácia - balconista 01



Atendente de lojas 01



Atendente de padaria 01



Auxiliar de cozinha 05



Auxiliar de limpeza 02



Auxiliar de manutenção predial 02



Auxiliar em saúde bucal 01



Auxiliar mecânico de refrigeração 01



Babá 02



Barman 01



Confeiteiro 01



Consultor de vendas 27



Costureira de máquina reta 01



Costureira em geral 02



Cozinheiro de restaurante 02



Cozinheiro geral 01



Cronoanalista 01



Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01



Empregado doméstico nos serviços gerais 02



Empregado doméstico arrumador 01



Fiscal de prevenção de perdas 01



Garçom 05



Garçom de bar 01



Impressor serigráfico 03



Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01



Motofretista 02



Motorista de caminhão 03



Operador de caixa 02



Padeiro 01



Panfleteiro 01



Pedreiro 05



Pizzaiolo 01



Químico de laboratório de controle 01



Recepcionista, em geral 01



Representante comercial autônomo 02



Servente de obras 04



Supervisor comercial 01



Supervisor de vendas comercial 05



Técnico de manutenção elétrica 01



Técnico em manutenção de máquinas 01



Técnico químico 01



Vendedor - no comércio de mercadorias 01



Vendedor interno 01



Vendedor porta a porta 05



Vendedor pracista 03



Total 112







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Assistente de prevenção de perdas 01



Auxiliar de limpeza 01



Operador de vendas (lojas) 01



Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50



Vendedor de comércio varejista 01



Total 54