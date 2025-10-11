CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


sábado, 11 de outubro de 2025

Médica aponta 6 alimentos que podem deixar seu suor com cheiro ruim

sábado, outubro 11, 2025  Nenhum comentário

Mesmo mantendo a higiene em dia, muitas pessoas percebem, em certos momentos, um odor de suor mais forte do que o habitual. Embora a primeira reação seja culpar o desodorante, a causa pode estar ligada à alimentação — especialmente aos temperos e ingredientes ricos em compostos voláteis, que influenciam o cheiro natural do corpo.

De acordo com a endocrinologista Jacy Alves, há uma relação direta entre o que comemos e o odor exalado pela pele.

“Certos alimentos contêm compostos que, ao serem metabolizados, liberam substâncias voláteis eliminadas pelo suor, modificando seu odor característico”, explica a médica.

Alimentos que intensificam o mau cheiro do suor

Entre os principais vilões estão os alimentos ricos em enxofre, como alho, cebola, brócolis e couve-flor.

“Esses ingredientes produzem compostos sulfurados que alteram o cheiro do suor”, detalha Jacy.

As carnes vermelhas também entram na lista. Segundo a endocrinologista, elas produzem resíduos nitrogenados, como a amônia, que são eliminados pelo suor e pela urina, deixando o odor mais intenso.

Apesar de o suor eliminar pequenas quantidades de toxinas, a pele não é a principal via de eliminação desses compostos.

“A maior parte das toxinas é eliminada pelos rins e pelo fígado — o suor participa de forma secundária nesse processo”, esclarece a especialista.

E os alimentos termogênicos?

Ingredientes como pimenta, gengibre e chá verde são conhecidos por aumentar a temperatura corporal e a transpiração, mas não causam, por si só, mau cheiro.

“O odor mais forte ocorre quando o aumento do suor está associado ao consumo de alimentos que produzem compostos com cheiro marcante”, afirma Jacy Alves.

Nem todos são afetados da mesma forma

O impacto da alimentação sobre o odor corporal varia de pessoa para pessoa. Fatores como metabolismo, equilíbrio hormonal e flora bacteriana da pele influenciam essa percepção.

“Pessoas com tendência à sudorese intensa ou com desequilíbrios hormonais podem notar mais mudanças no cheiro do suor, mas qualquer um pode ser afetado dependendo do cardápio”, conclui a médica.

Via portal do Tupiniquim

Veja mais sobre:

