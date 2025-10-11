Homem passa por cirurgia após introduzir duas garrafas no 4nus

Um homem precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência na Santa Casa de Poços de Caldas, em Minas Gerais, após dar entrada no hospital com duas garrafas introduzidas no ânus. O caso ocorreu no último dia 29 de setembro e chamou a atenção da equipe médica pela gravidade e pela complexidade do procedimento.





De acordo com informações divulgadas pelo portal Onda Poços, os profissionais de saúde tentaram remover os objetos manualmente, mas não tiveram sucesso. Isso porque uma das garrafas — uma de vidro e outra de plástico — havia se deslocado para uma parte mais alta do intestino, o que impediu a retirada por métodos menos invasivos.





Diante da situação, o paciente precisou passar por uma laparotomia, cirurgia abdominal que permite o acesso direto aos órgãos internos. Durante o procedimento, os médicos conseguiram retirar as duas garrafas com segurança.





Via portal do Tupiniquim