Programa Meu Celular: 10.500 aparelhos já foram recuperados pelas Forças de Segurança do Ceará

O governador Elmano apresentou o balanço dos 18 meses do programa,e destacou a redução de roubos no Ceará e na Capital.

Desde que foi lançado, em abril de 2024, o programa Meu Celular, do Governo do Ceará, já recuperou 10.500 aparelhos celulares por meio dos trabalhos das Forças de Segurança do Estado. Nesta quarta-feira (8), cerca de mil celulares completaram o novo lote entregue pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, que estava ao lado de autoridades da Segurança Pública, na sede da Polícia Civil, em Fortaleza.





Na oportunidade, o governador apresentou um balanço dos 18 meses do programa. Somente em 2025, o Ceará registrou redução de 21,6% nos roubos entre janeiro e setembro, comparando com igual período do ano anterior. Em Fortaleza, a queda nas ocorrências desse tipo de crime foi de 24,2%





“Esses resultados sinalizam o caminho correto de fortalecer as Forças de Segurança, utilizando a Inteligência. É justiça para que as pessoas que trabalham para comprar os celulares recebam os aparelhos de volta”, afirmou Elmano de Freitas.





Um dos aparelhos devolvidos, nesta quarta-feira, foi comprado em 2022 pela professora Rosiane Pereira de Freitas, de 54 anos, e dado de presente para uma sobrinha, que foi furtada durante um evento público no mesmo ano. Receber o aparelho foi um momento de muita alegria.





“São três coisas muito importantes nesse processo. Primeiro, quem devolveu o celular teve conscientização. Segundo, nós, que pagamos por um patrimônio e estamos felizes por recebê-lo. E o terceiro, que eu acho muito importante, a polícia não precisou usar a força. Quanto mais tecnologia para ajudar a polícia através de investigação, menos eles terão que usar a força”, avaliou.





O celular do porteiro George dos Santos, 41, foi levado durante assalto na Capital enquanto esperava o ônibus a fim de voltar para casa, em Pacatuba. Ele não acreditava que pudesse recuperar o aparelho comprado com muito esforço.





“Eu joguei a caixa e a nota fiscal fora, porque não tinha esperança. Esse trabalho [das polícias] é muito importante, temos que valorizar”, disse.





Fortalecendo o combate ao crime





O Meu Celular tem sido uma ferramenta importante para conscientizar a população cearense sobre a responsabilidade da compra de celulares com restrição de roubo ou furto. Para o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, os resultados são consequência da integração das Forças de Segurança do Estado.





“O cidadão pode acreditar nesse trabalho e registrar o Boletim de Ocorrência (BO). O programa Meu Celular tem nos ajudado a reduzir os crimes contra o patrimônio. A sociedade tem homens e mulheres que juraram se dedicar para proteger a vida e o patrimônio”, enfatizou.





O programa, em articulação com as instituições parceiras, também contribui para combater a rede criminosa que comercializa aparelhos furtados e/ou roubados.

O delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Márcio Gutiérrez, destacou o êxito do Meu Celular. “Nosso agradecimento aos policiais civis que trabalham diretamente no núcleo Meu Celular. Esse núcleo tem feito o trabalho digno de todo o reconhecimento, buscando localizar e identificar as pessoas que compraram esses aparelhos frutos de furtos ou roubos”, frisou ele.





Além das informações cadastradas no Meu Celular pelo cidadão, a Polícia Civil também busca identificar os proprietários de aparelhos recuperados em operações, cruzando informações fornecidas pelas operadoras telefônicas e os Boletins de Ocorrência (BOs).





O comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Sinval Sampaio, falou sobre a atuação dos policiais militares nessa estratégia. “O papel da Polícia Militar é esse: garantir o policiamento ostensivo e estar nas ruas. Quando a gente encontra um aparelho nessa situação, também temos a possibilidade de fazer a consulta, conduzir à delegacia e, graças ao trabalho investigativo da Polícia Civil, estamos tendo esse momento [de devolução] através desse programa excepcional”, pontuou.





Saiba como funciona





1°) Fazer o cadastro:

O usuário cria um perfil em www.meucelular.sspds.ce.gov.br, informando dados pessoais, a marca, modelo, IMEI e nota fiscal (caso ainda tenha) do aparelho comprado ou já utilizado.





2°) Caso seja roubado, furtado ou tenha o aparelho extraviado, o usuário entra no endereço da plataforma e protocola a ocorrência, clicando em um alerta que sinaliza a restrição.

O alerta fica pré-ativado, inicialmente, por 72 horas, simbolizado pela cor laranja. O usuário deve formalizar um Boletim de Ocorrência (BO) com o IMEI, permitindo que o alerta seja convertido para a cor vermelha e assim permaneça até que seja recuperado.

Em qualquer abordagem realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), caso o alerta esteja ativado, a composição conseguirá identificar a restrição, por meio de um aplicativo cadastrado em smartphones utilizados nas viaturas.

O celular será apreendido e a situação será conduzida à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) para os trâmites necessários (prisão, apreensão ou registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência, a depender da situação).