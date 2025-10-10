POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE HOMICÍDIO

Na manhã desta sexta-feira (10), a Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral (Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa - NHPP), com o apoio do Núcleo Operacional da 1ª Seccional do Interior Norte, realizou o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra um indivíduo suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no município de Sobral.





O crime foi registrado no dia 3 de julho de 2025, no bairro Centro, e desde então vinha sendo investigado pelas equipes especializadas da Polícia Civil. Com base nos elementos colhidos durante as investigações, foi solicitado e deferido o mandado judicial que resultou na prisão do suspeito nesta sexta-feira.





Após a captura, o homem foi conduzido à sede da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. Em seguida, o preso foi colocado à disposição do Poder Judiciário para os desdobramentos processuais.





A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade, destacando que informações anônimas têm sido fundamentais para o avanço das investigações. Denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelo WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, no número (88) 3677-4711, ou pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.