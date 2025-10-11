Mulher com a “pior dor do mundo” fala sobre eut4násia com a filha

Carolina Arruda ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar a rotina dolorosa de quem convive com a neuralgia do trigêmeo — condição considerada por muitos médicos como responsável pela “pior dor do mundo”. Recentemente, ela emocionou os seguidores ao revelar uma conversa íntima com a filha, Isabela, sobre a possibilidade de realizar eutanásia.





A influenciadora já havia iniciado uma campanha online para arrecadar fundos com o objetivo de realizar o procedimento na Suíça. No entanto, decidiu dar uma nova chance a um tratamento alternativo, que encara como sua última esperança antes de partir para uma decisão definitiva.





“Combinei com meus médicos que, se não houver pelo menos 50% de redução na dor, vamos reavaliar os caminhos”, contou.





Durante uma conversa sincera com os seguidores, Carolina foi questionada sobre como a filha reagiu ao saber da intenção. A resposta comoveu: “Minha filha sabe de tudo, converso muito com ela. Obviamente, ela não quer que eu faça, ninguém quer. Mas ela entende. Já disse que compreende”.





Isabela, que cresceu vendo a mãe sofrer com as crises de dor intensa no rosto, teria dito algo que marcou Carolina profundamente: “Ela fala que, se alguém prefere morrer do que continuar sentindo dor, é porque realmente está sofrendo muito e a vida não está sendo boa. Ela nunca sentiu essa dor, mas me vê lidando com isso desde que nasceu. Então ela entende mais do que muito adulto por aí”, desabafou.





A neuralgia do trigêmeo é uma condição neurológica que atinge o nervo responsável pelas sensações na face. A dor costuma ser em forma de choques ou pontadas fortes, atingindo diferentes regiões do rosto. Em muitos casos, é incapacitante, afetando drasticamente a qualidade de vida.





Via portal Tupiniquim