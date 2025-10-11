Onda de furtos a igrejas em Sobral preocupa fiéis e líderes religiosos

Nos últimos dias, a cidade de Sobral tem registrado uma sequência de furtos e arrombamentos a templos religiosos, aumentando a sensação de insegurança entre fiéis, párocos e pastores da região.





De acordo com relatos de membros das comunidades afetadas, os criminosos têm agido durante a madrugada, forçando portas e janelas para invadir as igrejas. Em alguns casos, foram levados objetos litúrgicos, equipamentos de som, instrumentos musicais e até doações em dinheiro destinadas a obras sociais.





A série de ocorrências tem gerado apreensão entre os frequentadores e líderes das igrejas. “É triste ver um espaço sagrado sendo violado dessa forma. As igrejas não são apenas locais de culto, mas também de acolhimento e apoio à comunidade”, comentou um dos religiosos, que preferiu não se identificar.





Algumas paróquias já registraram boletins de ocorrência, e a Polícia Civil investiga os casos. A Secretaria da Segurança Pública ainda não divulgou um balanço oficial sobre os crimes, mas informou que está intensificando o patrulhamento em áreas próximas a instituições religiosas.





Pastores e padres também têm se mobilizado para reforçar a segurança dos templos, com instalação de câmeras, alarmes e travas reforçadas. “Sabemos que a fé é nossa maior proteção, mas estamos tomando todas as medidas possíveis para evitar novas invasões”, disse um líder evangélico da cidade.





A população pede mais atenção das autoridades e reforço na segurança pública, principalmente em horários de menor movimento.





foto freepik