Duplo homicídio é registrado na zona rural de Cariré na manhã deste sábado

Na manhã deste sábado, 11 de outubro de 2025, um duplo homicídio chocou os moradores da localidade de Juriti, na zona rural do município de Cariré, no interior do Ceará. O crime ocorreu por volta das 6h40min e está sendo investigado pelas autoridades.





De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a equipe foi acionada via CIOPS após relatos de que um homicídio havia sido cometido em uma residência da região. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo de um homem já sem vida no alpendre da casa, que estava com as portas abertas — o que indica que as vítimas já estavam acordadas quando os criminosos chegaram.





Populares relataram que o homem, identificado como Cidinei Sousa Ferreira, de 42 anos, havia saído para o mato e retornado momentos antes do crime. Assim que ele abriu a casa, os autores teriam se aproximado e iniciado os disparos.





A companheira da vítima, Antônia Camila Moura Ortencio, de 33 anos, natural de Massapê, tentou se proteger ao ouvir os tiros, correndo para o banheiro e se trancando. No entanto, os criminosos conseguiram arrombar a porta e a executaram dentro do cômodo.





Testemunhas informaram ainda que os autores do crime fugiram do local em duas motocicletas — uma Honda Biz branca e uma Honda Broz escura. Posteriormente, dois outros motoqueiros teriam retornado à cena para realizar o resgate dos atiradores.





A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil abriu investigação e segue em diligências para identificar os suspeitos e esclarecer os detalhes do duplo homicídio.





Com informações do portal Sobral Online