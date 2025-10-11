"SONHO" DO POVO REALIZADO: PREFEITO DE BARROCAS (BA) INAUGURA QUEBRA-MOLAS APÓS 8 ANOS DE ESPERA

Barrocas, BA – 8 de outubro de 2025 – Em um evento que chamou a atenção de moradores e internautas, o prefeito Almir de Maciel (PT), recém-eleito para o mandato 2025-2028, inaugurou oficialmente uma lombada (quebra-mola) no povoado do Tocó, interior do município de Barrocas, na Bahia. A cerimônia, realizada na última semana, foi acompanhada pelo vereador Jerry Damião e destacou o equipamento como uma "realização do sonho da comunidade local", conforme discursos proferidos pelos representantes políticos.





Almir de Maciel, que obteve 50,35% dos votos válidos nas eleições municipais de 2024, vencendo por uma margem apertada de 88 votos contra o segundo colocado, Marlon Nunes (Avante), enfatizou durante o ato a importância da obra para a segurança viária no povoado. "É o sonho do povo se tornando realidade", declarou o prefeito, em vídeo que circulou nas redes sociais e repercutiu amplamente. Fonte: Brado Jornal