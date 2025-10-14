POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE SUSPEITO DE MATAR CRIANÇA E TIO

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (13), um homem de 26 anos investigado pelo homicídio do pequeno Enzo Gabriel e de seu tio, ocorrido no último domingo (12), no distrito de Rafael Arruda, zona rural de Sobral, na região Norte do estado. A captura aconteceu no município de Pacujá, durante uma operação conduzida por equipes da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral.

Segundo informações da PCCE, logo após o crime, os agentes iniciaram diligências ininterruptas, que resultaram na identificação e prisão do suspeito. O homem foi localizado escondido em uma área urbana de Pacujá, conduzido à Delegacia Regional de Sobral e autuado em flagrante, ficando à disposição da Justiça.





O duplo homicídio ocorreu na manhã de domingo (12), quando homens armados efetuaram disparos de arma de fogo em via pública contra um alvo específico, identificado como Antônio Ladimir de Brito, de 43 anos, conhecido jogador amador da região. Durante a ação, uma criança de apenas quatro anos, Enzo Gabriel, sobrinho de Antônio, também foi atingida.





As vítimas chegaram a ser socorridas para unidades de saúde de Sobral, mas não resistiram aos ferimentos. A tragédia comoveu a população local e gerou forte repercussão nas redes sociais, principalmente pela morte da criança em pleno Dia das Crianças, data em que o crime ocorreu.





A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer todos os detalhes do caso.





Em nota, a instituição reforçou o compromisso de responder com rigor e agilidade a crimes dessa natureza e reafirmou que a prisão representa “um passo importante para a elucidação completa do crime e para a garantia de justiça às vítimas e suas famílias”.





Com informações de Sobral Online