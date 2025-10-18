Cobra super venenosa surge embaixo de sofá e assusta família

Uma cobra da espécie Elapidae, popularmente conhecida como cobra-coral, assustou uma família na noite da última quinta-feira (16) ao surgir debaixo do sofá de uma residência em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Considerada uma das serpentes mais venenosas do Brasil, o aparecimento do animal mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionado para realizar a captura.





De acordo com informações do 3º Batalhão, ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a cobra — de aproximadamente 15 centímetros de comprimento — rastejando pelo chão da sala. O animal foi capturado com segurança e posteriormente devolvido ao seu habitat natural, longe da área residencial.





O biólogo Henrique Abrahão Charles, em entrevista à CNN Brasil, explicou que, apesar da alta toxicidade de seu veneno, a cobra-coral é pouco agressiva e raramente pica seres humanos.





“A chance de alguém ser picado por ela é muito pequena, até porque ela não faz a picada verdadeira. Ela precisa morder para injetar a peçonha, e, na maioria das vezes, o acidente ocorre quando alguém tenta pegar o bicho”, esclareceu o especialista.





A cobra-coral pertence ao grupo das micrurus coralinos e possui veneno neurotóxico potente, capaz de afetar o sistema nervoso e causar falência respiratória. Apesar de não atacar espontaneamente, é uma espécie muito defensiva, reagindo principalmente quando se sente ameaçada — como em casos em que alguém tenta capturá-la ou pisa nela acidentalmente.





“Ela tem dificuldade de picar por causa do formato dos dentes, mas a peçonha é extremamente poderosa. Qualquer arranhão com o dente já é suficiente para inocular o veneno, e, nesse caso, é preciso tomar o soro rapidamente, pois o efeito é muito rápido”, alertou Henrique.





Por ser um animal silvestre protegido por lei, matar uma cobra-coral é crime ambiental. A orientação dos especialistas é não tentar capturar ou matar o animal. Em casos de aparição dentro de residências ou áreas urbanas, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou órgãos ambientais para que realizem a remoção segura.





Via portal Tupiniquim