Prefeitura de Sobral anuncia requalificação da rede elétrica em 15 campos de futebol amador

A Prefeitura de Sobral dará início à requalificação da rede elétrica de 15 campos de futebol amador, localizados tanto na sede quanto nos distritos do município. Nesta primeira etapa, as intervenções acontecerão nos campos do Novo Recanto, do Residencial Caiçara e da localidade de Pau D’Arco, no distrito de Aprazível. A requalificação será realizada através de uma parceria entre as secretarias do Esporte e Lazer (Sespol), da Conservação e Serviços Públicos (Sesec) e da Infraestrutura (Seinfra).





“A iniciativa surge após registros de sobrecarga elétrica em alguns desses equipamentos esportivos, comprometendo o funcionamento adequado dos espaços", destacou Mário Junior, Secretário de Esporte e Lazer de Sobral. Durante o período de execução das obras, o fornecimento de energia nesses locais estará temporariamente suspenso.





A Prefeitura reforça seu compromisso com a valorização do esporte amador e a melhoria contínua da infraestrutura dos equipamentos públicos, garantindo mais segurança, eficiência e qualidade na utilização dos espaços esportivos pela população.