Linda atriz e ex-BBB é encontrada morta dentro de apartamento e família recusa o corpo; veja vídeo

A ex-BBB paquistanesa Humaira Asghar Ali, conhecida como Dolly, de 32 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no bairro Defense Housing Authority, em Karachi, Paquistão, na última terça-feira, 8 de julho. O corpo foi descoberto após policiais arrombarem a porta para executar uma ordem de despejo, devido ao não pagamento de aluguel desde 2024.





Morando sozinha, as portas trancadas por dentro e a ausência de sinais de arrombamento levaram a polícia a descartar um assassinato inicialmente. Vizinhos relataram um forte odor e ausência de contato com Ali por semanas, indicando que ela poderia estar morta há cerca de duas semanas.





Humaira participou da 17ª temporada do Bigg Boss, a versão indiana do Big Brother, exibida em 2023, onde ganhou notoriedade. O corpo, em avançado estado de decomposição, foi levado ao Jinnah Postgraduate Medical Center para autópsia, mas a causa da morte ainda não foi determinada, dependendo de exames toxicológicos e forenses.





A polícia tentou localizar parentes por meio de registros telefônicos, mas a família de Ali recusou-se a retirar o corpo do necrotério, alegando que havia cortado relações com ela.O Departamento de Cultura de Sindh informou que os parentes de Humaira compareceram ao funeral e a responsabilidade das cerimônias fúnebres ficaram para o governo local. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte da atriz e modelo, enquanto as autoridades continuam buscando mais informações sobre seus últimos dias.