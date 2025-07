Homicídio é registrado no bairro Padre Palhano, em Sobral

Na noite desta quarta-feira, dia 9, por volta das 22h30, um crime de homicídio foi registrado no bairro Padre Palhano, em Sobral. A vítima, conhecida popularmente como "Zé Pequeno", foi atingida por vários tiros na cabeça e morreu no local.





De acordo com informações preliminares, dois homens em uma motocicleta chegaram até o local e efetuaram os disparos contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram rapidamente do local, deixando a comunidade preocupada com a violência na região.





A Polícia Militar foi acionada imediatamente para isolar a área do crime, garantindo a segurança da perícia que chegou posteriormente ao local. A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar a autoria e a motivação do homicídio.





Este episódio eleva para 53 o número de homicídios dolosos registrados em Sobral neste ano, evidenciando a necessidade de ações mais efetivas no combate à violência na cidade.





Mais informações sobre o caso serão divulgadas assim que disponíveis.