Seis pessoas são presas com cinco armas e munições pela PCCE em Boa Viagem

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Norte (Draco Norte), realizou, nessa terça-feira (8), seis prisões em flagrante no Município de Boa Viagem, região da Área Integrada de Segurança 15 AIS 15). Os presos, todos do sexo masculino e com idades entre 20 e 27 anos, são suspeitos de envolvimento em dois homicídios e uma tentativa de homicídio que aconteceu no último dia seis na região.



Conforme investigações da Delegacia de Boa Viagem, os suspeitos estão envolvidos em uma ocorrência que vitimou duas pessoas fatalmente no último dia 6, na cidade. Na ocasião, outras pessoas também foram lesionadas e socorridas. Durante o trabalho policial, foram apreendidos cinco armas de fogo, sendo três revólveres e duas pistolas , além de carregadores de pistola, munições, drogas e balança de precisão.

Após serem localizados, eles foram conduzidos para a unidade policial, onde foram autuados pelos crimes de homicídio doloso, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, integrar organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo. Todos foram colocados à disposição do Poder Judiciário. A ação também contou com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Polícia do Interior Norte.

