Crimes e ataques de facção deixam bairros de Sobral sem internet e geram preocupação na população

Sobre a situação em Sobral, algumas empresas de provedores de internet suspenderam suas atividades devido a ataques de uma facção criminosa na região. A população de diversos bairros da 'Princesa do Norte' está sem acesso à internet desde que cabos foram cortados e técnicos foram impedidos de trabalhar por determinação do grupo criminoso. Segundo relatos, o motivo da suspensão dos serviços é que os provedores não estariam pagando uma 'caixinha' ao grupo, o que contribui para a continuidade das ações ilícitas. Os prejuízos causados pelos ataques são elevados, e algumas empresas já não oferecem mais o serviço, o que preocupa bastante os moradores dessas áreas afetadas.





A população clama por segurança, especialmente após relatos de criminosos terem efetuado vários tiros em uma sede de provedor de internet, causando terror na comunidade. As autoridades precisam agir com urgência, pois esse grupo atua de forma bastante perigosa em Sobral e região. Vale destacar que a responsabilidade pela segurança pública é do governo estadual, que deve atuar de forma decisiva para garantir a proteção da população e o restabelecimento da ordem na região.