Relembre: Gilmar Bastos se manifesta escandalizado com contas do ex-prefeito Cid Gomes em 2015; VÍDEO

Em 2015, o então vereador Gilmar da Cruz Bastos, chamou atenção ao fazer uma forte denúncia durante uma sessão na tribuna. Ele afirmou estar escandalizado com as contas do ex-prefeito e ex-ministro Cid Gomes, além de outros gestores do município.





Gilmar Bastos destacou que o Tribunal de Contas do Município encontrou diversas irregularidades nas contas da gestão de ex-prefeitos de Sobral. Segundo ele, ao analisar esses documentos, ficou surpreso e preocupado com o que foi constatado. Além disso, o vereador lamentou que essas contas só tenham vindo a público naquele momento, o que reforça a importância de uma fiscalização mais rigorosa.





Durante sua fala, Gilmar Bastos afirmou: "Estou escandalizado com as contas de ex-gestores... Além das irregularidades, eu me escandalizei com o tribunal de contas do município." Essa declaração reforça o sentimento de indignação do vereador diante das possíveis irregularidades nas administrações passadas.





Para quem deseja conferir a fala na íntegra, há um vídeo disponível abaixo, onde Gilmar Bastos expressa suas preocupações e questionamentos sobre a transparência e a fiscalização das contas públicas em Sobral.





FONTE: CLEVIS OLIVEIRA