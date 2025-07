SOBRAL VENCE: A CONQUISTA QUE SALVOU A SANTA CASA E RUMO A NOVOS DESAFIOS NA SAÚDE

Após seis meses de intensas articulações em Brasília — lideradas pelo Deputado Federal Moses Rodrigues e pela Secretária Municipal de Saúde, Dra. Michele Alves — e de várias reuniões com o Governador Elmano de Freitas, com a Secretaria Estadual de Saúde, e com o próprio Deputado Moses, temos hoje a alegria de anunciar conquistas históricas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





Graças a esse esforço coletivo, conseguimos reunir em Sobral o Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, o Secretário Nacional de Atenção Especializada, Dr. Mozart Sales, e Governador do Estado, Elmano de Freitas.





Desde o início da minha gestão, deixei claro que Saúde e Economia seriam prioridades absolutas, sem jamais negligenciar áreas igualmente fundamentais como a Educação. E hoje, ao olhar para o que realizamos em tão pouco tempo, sinto que nossa luta tem valido a pena.









Sobral venceu. A Santa Casa foi salva.





Estávamos à beira do colapso. Ou melhor, já em colapso. A Santa Casa resistia por pura misericórdia divina e pela força de vontade de seus colaboradores — especialmente dos seus dois grandes líderes: Dr. José Ueides Fechine Júnior e Dr. Lizandro de Andrade Teles. Mesmo sem qualquer compromisso pessoal ou político com esta gestão, atenderam ao nosso chamado com coragem, senso de dever e compromisso com a cidade.





Juntos, em apenas seis meses, com o apoio decisivo da Prefeitura, conseguimos virar uma página sombria da história da Santa Casa. A partir de agora, Sobral poderá dividir a sua trajetória em duas fases: antes e depois da gestão que salvou esse patrimônio centenário.





Agradeço, de forma especial, a Deus, por nos guiar com fé e resiliência em meio a tantos desafios. E também a todos que contribuíram: aos profissionais da saúde, aos servidores, aos jornalistas, blogueiros e, principalmente, à população, que nunca se calou diante do sofrimento e nos impulsionou com sua voz e sua indignação.









Mas essa luta ainda não terminou.





Sobral precisa de mais leitos. Somos sede de uma região metropolitana e ainda convivemos com a escassez de vagas hospitalares. Precisamos de pelo menos 500 novos leitos, que devem nascer de um Hospital Universitário, com visão de futuro — como fez Dom José, o maior benfeitor da história da nossa terra.





Dom José construiu a Santa Casa com planos de expansão. Não aceitaremos menos. A história de Sobral exige grandeza, visão e coragem.





Por isso, seguimos em frente, de cabeça erguida e coração firme. Que possamos todos, juntos, lutar por grandes alvos, como fazia aquele que tanto amou esta cidade.





A luta continua. E com fé, coragem e união, vamos seguir fazendo história.









Dr. Oscar Rodrigues

Prefeito de Sobral