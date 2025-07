VÍDEO: Janja interrompe jornalistas que tentam falar com Lula: "vira-latas"

Assessoria da primeira-dama diz que comentário foi direcionado a bolsonaristas, apesar de nenhum estar presente.

A primeira-dama Janja protagonizou mais um momento constrangedor nesta quarta-feira (9) interrompendo com a frase “cadê meus vira-latas” o momento em que jornalistas questionavam o presidente Lula (PT) sobre as novas tarifas que os Estados Unidos pretendem impor a produtos brasileiros. A declaração foi feita enquanto o petista deixava o Palácio do Itamaraty, após almoço com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto.





A jornalista tenta falar com o presidente, mas Janja interrompe a pergunta e repete a frase “cadê meus vira-latas” duas vezes, com o intuito de impedir pergunta e resposta. A assessoria da primeira-dama negou que ela tenha se dirigido a profissionais da imprensa e que o alvo seriam supostos “bolsonaristas”, apesar de nenhum bolsonarista estar presente no momento da intercorrência.





O presidente americano Donald Trump anunciou a imposição de novas tarifas sobre produtos importados de países que, segundo ele, não têm sido “bons” com os Estados Unidos como o Brasil. A decisão se deu após o representante de negócios dos EUA (substituto temporário do embaixador que ainda não foi nomeado)





"O Brasil, por exemplo, não tem sido bom conosco, nada bom”, afirmou Trump a repórteres durante um evento com líderes da África Ocidental, na Casa Branca.





O republicano ainda adiantou que o país será oficialmente notificado em breve: “Vamos divulgar um número referente ao Brasil, acho que ainda esta tarde ou amanhã de manhã”, disse.





Veja a íntegra da nota da assessoria da primeira-dama Janja:

