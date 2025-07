BOMBA! Trump impõe 50% de tarifa ao Brasil

Presidente dos EUA diz que país “não tem sido bom” com os americanos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras, após o fracasso nas negociações entre os dois países. A medida, que começa a valer em 1o de agosto, é vista como uma estratégia para pressionar o governo Lula a apresentar uma nova contraproposta que possa levar à redução dos encargos. O anúncio foi formalizado por carta enviada ao Brasil e antecedido por críticas públicas de Trump durante um encontro com líderes africanos, quando o presidente americano apontou insatisfação com o tratamento dado pelo Brasil e produtos dos EUA, mesmo sem ser diretamente questionado sobre o tema.





Trump voltou a criticar o Brasil, alegando que o país “não tem sido bom” para os Estados Unidos e justificou a nova tarifa com base em dados e no histórico comercial recente, apesar do superávit americano na balança bilateral. Desde o início da semana, o governo dos EUA tem enviado notificações a cerca de 25 países, após o prazo de 90 dias estabelecido por Trump para firmar novos acordos ter expirado sem sucesso. Com o plano inicial de fechar 90 tratados em três meses frustrado, a Casa Branca decidiu postergar a entrada em vigor das tarifas para agosto.





Na carta enviada ao presidente brasileiro, Donald Trump afirma que o Brasil “não tem sido bom para nós” e classifica o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma “Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE”. Trump também critica ações do governo brasileiro contra empresas americanas, como “ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS a plataforma de mídia social dos EUA”, que, segundo ele, justificam a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os EUA a partir de 1o de agosto de 2025.





