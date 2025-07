SEIS MESES DE GESTÃO DO PREFEITO OSCAR RODRIGUES: UMA NOVA ERA PARA SOBRAL

Em apenas seis meses de gestão, o Prefeito Oscar Rodrigues tem promovido mudanças significativas e positivas em Sobral, consolidando seu compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da população. Todas essas ações contam com o apoio do deputado federal Moses Rodrigues.









Fim da Taxa do Lixo e da Indústria da Multa para aliviar a carga financeira dos moradores, a administração eliminou a taxa do lixo, além de reduzir a prática de multas, buscando uma relação mais justa e transparente com a população.









A cidade tem recebido melhorias na mobilidade, com obras em andamento e o diálogo constante com o povo para ampliar as opções de transporte e facilitar o deslocamento de todos.









O estádio foi revitalizado, promovendo mais espaço para eventos esportivos e culturais, fortalecendo o esporte e a cultura local.









Além de várias obras em andamento, o prefeito planeja novas paradas de transporte além do terminal, pensando na comodidade dos usuários.









A gestão tem investido na melhoria da educação e da saúde, incluindo a implementação de um plano de saúde para professores e funcionários do SAAE, garantindo mais segurança e bem-estar para esses profissionais.









Estradas rurais estão sendo reconstruídas, facilitando o acesso às comunidades do interior e promovendo o desenvolvimento regional.









A criação do Maior São João de Sobral e região é uma iniciativa que valoriza a cultura local, atraindo turistas e fortalecendo as tradições nordestinas.









O prefeito Oscar Rodrigues também criou um projeto para a geração de mais de 2000 vagas de emprego, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico da cidade.









Com todas essas mudanças, o centro de Sobral ficou bastante movimentado, circulando dinheiro e gerando emprego, o que impulsiona ainda mais a economia local e valoriza o comércio e os serviços da região.





Essas ações representam um avanço importante para a "Bela Princesa do Norte", demonstrando o compromisso do prefeito Oscar Rodrigues, com o apoio do deputado federal Moses Rodrigues, de construir uma Sobral mais moderna, justa e acolhedora.