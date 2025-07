Professora é presa por deixar menino com autismo amarrado em banheiro de escola

Um menino de quatro anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 foi encontrado amarrado dentro do banheiro de uma escola particular em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A professora responsável foi presa em flagrante por maus-tratos.





O caso aconteceu na última segunda-feira (7). Na data, agentes da Guarda Municipal foram à instituição após uma denúncia anônima. Ao chegarem no local, encontraram o menino imóvel, chorando sozinho no banheiro. Segundo os agentes, ele estava amarrado com cordas, barbantes e até uma cinta.





No momento da prisão, a professora admitiu que amarrou a criança devido à sua “agitação”. Ela foi levada à delegacia da Polícia Civil do Paraná, que irá acompanhar o caso. A diretora da escola, que, por áudios, mostrou ter ciência dos maus-tratos sofridos pelo menino, também foi ouvida pelos agentes.





Depois de resgatado, a criança passou por avaliação médica em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, posteriormente, encaminhado para exame de corpo de delito. A advogada que representa a família do menino disse que vai pedir o encerramento das atividades da escola.





Com informações de SBT News