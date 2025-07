Preços das apostas das Loterias Caixa aumentam a partir desta quarta

Mega-Sena passa a custar R$ 6,00, Lotofácil R$ 3,50 e a Quina R$ 3,00.

As apostas das Loterias Caixa aumentam de preços, a partir desta quarta-feira (9). O reajuste alcança as modalidades como a Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete.





De acordo com a Caixa, o aumento busca ampliar as premiações e fortalecer os repasses sociais, contribuindo para o desenvolvimento do país.





“A atualização tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros”, informa o banco, em comunicado.





Veja os novos preços das apostas das Loterias Caixa:





Como apostar





A aposta das Loterias Caixa pode ser feita de maneira simples, tanto presencialmente quanto online. O primeiro passo é escolher a modalidade de sua preferência, entre as mais conhecidas, como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania e outras. Cada uma tem suas próprias regras, com valores e probabilidades distintas.





Para apostar presencialmente, basta ir até uma casa lotérica, preencher o volante com seus números preferidos e registrar o jogo. Já pela internet, o apostador deve acessar o site oficial das Loterias Caixa ou usar o aplicativo, disponível para Android e iOS. É necessário ter cadastro, ser maior de 18 anos e possuir um cartão de crédito ou conta Caixa para pagamento.





Entre as facilidades, há a opção da Surpresinha, que escolhe os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos. Os sorteios podem ser acompanhados ao vivo, e os resultados ficam disponíveis nas plataformas da Caixa.