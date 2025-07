Técnico da Seleção brasileira é condenado à prisão na Espanha

Carlo Ancelotti foi sentenciado a um ano de prisão e multa de 386 mil euros por fraude fiscal.

A Justiça da Espanha condenou o técnico da Seleção brasileira, Carlo Ancelotti, a um ano de prisão por fraude fiscal. Segundo a decisão, tomada nesta quarta-feira (9), o treinador não pagou impostos sobre os rendimentos de direitos de imagem que recebeu em 2014, época em que era técnico do Real Madrid.





Além da sentença de prisão, Ancelloti também terá que pagar uma multa de 386 mil euros (o equivalente a R$ 2,5 milhões) à Receita Federal do país.





De acordo com as investigações, o treinador esportivo sonegou cerca de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões na época). Ele se declarou inocente da acusação, durante julgamento conduzido em abril.





– Eu tenho total confiança na lei, na Justiça. Não estou preocupado com isso, mas, obviamente, se me disserem que eu fraudei, isso vai me chatear, e repito que tenho total confiança na Justiça – assinalou.





Em 2015, Ancelloti foi absolvido de uma acusação similar porque o tribunal não conseguiu comprovar que ele permaneceu tempo o bastante na Espanha para acumular dívida fiscal.





A legislação espanhola prevê que penas inferiores a dois anos por crimes não violentos devem ser substituídas por medidas alternativas, sendo raros os casos em que o réu de fato tenha que cumprir a punição sob custódia.





