Vale Gás Social: Prefeitura de Sobral já prepara entrega à população

As famílias sobralenses beneficiárias do Vale Gás Social já poderão receber seus tíquetes a partir da próxima quinta-feira, 10 de julho. Os benefícios poderão ser recebidos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de referência de acordo com o endereço de cada pessoa.





Haverá uma entrega simbólica na quinta-feira, a partir das 9h, no auditório da Prefeitura de Sobral. O Vale Gás Social é uma política pública do Governo do Estado que opera em parceria com a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social (Sedhas).





Serão mais de 2 mil famílias beneficiadas em Sobral. Para saber se tem direito ao Vale Gás, é necessário conferir a lista clicando aqui . Para mais informações, é necessário buscar o CRAS de referência.





As famílias que têm direito ao Vale Gás Social devem estar inscritas no CadÚnico, com renda individual até R$ 273. Também é necessário ter atualizado o cadastro nos últimos 24 meses e não estar com o Bolsa Família bloqueado ou suspenso.





A secretária executiva da Sedhas, Cláudia Costa, ressaltou a importância do benefício para as famílias em situação de vulnerabilidade social. “O Vale Gás é uma articulação entre a política de assistência social e a política de segurança alimentar para garantir a proteção às famílias que mais necessitam”.