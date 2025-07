Homicídio em Sobral: Homem é assassinado a tiros no bairro Terrenos Novos

Na manhã desta segunda-feira, 7 de julho, um homicídio foi registrado no bairro Terrenos Novos, em Sobral, gerando mais um episódio de violência na cidade. A vítima, identificada como Francisco Arielton Alves Rodrigues, 28 anos, natural de Sobral, foi surpreendida por um atirador enquanto varria a calçada da oficina onde trabalhava, localizada na rua Tomaz Aragão.





Segundo informações apuradas no local, um indivíduo se aproximou a pé e efetuou pelo menos cinco disparos contra Arielton, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.





Equipes da Força Tática e do RAIO foram acionadas e seguem realizando diligências na região, com o objetivo de encontrar pistas que levem à identificação e prisão do autor do crime. Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio.





A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e ouvir possíveis testemunhas que possam ajudar a esclarecer o crime. A população pode contribuir com informações de forma anônima por meio dos canais de denúncia da segurança pública.









Detalhe





A vítima não tinha passagem pela polícia.





Sobral registra 51 homicídios dolosos no corrente ano!