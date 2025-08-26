CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Cariré: mais um homicídio eleva sequência de ataques; população cobra medidas de segurança

terça-feira, agosto 26, 2025

Na noite desta terça-feira (26), a cidade de Cariré registrou mais um homicídio. Um idoso identificado como Edmilson Fernandes de Souza, cuja idade não foi revelada, foi morto a tiros dentro de sua residência. Este é o terceiro assassinato em menos de uma semana no município e o quarto apenas no mês de agosto.

Segundo informações apuradas, quatro indivíduos armados chegaram ao local; dois deles invadiram a residência da vítima, situada na entrada da cidade, ao padrão de quem vem do distrito de Jaibaras. O homem, que morava sozinho, foi surpreendido pelos criminosos e alvejado com vários disparos de arma de fogo, falecendo ainda no local.

Testemunhas relataram que a vítima não possuía ligação com grupos criminosos, aumentando a preocupação da população diante da sequência de ataques semelhantes, todos com o mesmo modus operandi: invasões domiciliares seguidas de execução.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, por meio do Núcleo de Homicídios.

Moradores de Cariré manifestaram preocupação com a onda de violência e cobram das autoridades estaduais a instalação urgente de uma base do RAIO no município, ou, ao menos, a permanência de equipes policiais especializadas por tempo prolongado, como forma de conter os crimes.

Com informações de Sobral Online e Fnews

