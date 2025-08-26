CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 26 de agosto de 2025

EUA enviam submarino nuclear e navio de guerra à Venezuela

terça-feira, agosto 26, 2025

Reforço militar inclui destróieres e aeronaves de vigilância em operação contra o narcotráfico no Caribe.

Os Estados Unidos reforçaram sua presença militar no Caribe, enviando mais um navio de guerra e um submarino nuclear às proximidades da Venezuela. O cruzador USS Lake Erie (com capacidade para lançar até 122 mísseis) e o submarino de ataque nuclear USS Newport News, dotado de mísseis e torpedos, se somaram aos três destróieres da classe Arleigh Burke previamente deslocados para a área.

A ação faz parte de uma operação militar ampliada autorizada pela administração Trump para combater o narcotráfico na região. O reforço inclui também destróieres, aviões de vigilância P-8 Poseidon e milhares de militares norte-americanos já posicionados nas proximidades da costa venezuelana.

Em reação, o ditador venezuelano Nicolás Maduro classificou o movimento como uma tentativa “ilegal” de mudança de regime e anunciou a mobilização de entre quatro e 4,5 milhões de milicianos nacionais como medida de defesa da soberania do país.

(Diário do Poder)

