Polícia Civil deflagra operação contra membros de uma facção criminosa suspeita de extorsão a comerciantes em Itapajé/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta terça-feira (26), uma operação em Itapajé que resultou na prisão de cinco pessoas apontadas como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), suspeitos de extorquir pequenos comerciantes no município. As ações foram conduzidas pela Delegacia Municipal de Itapajé, com apoio do Núcleo Operacional da 4ª Delegacia Seccional de Itapipoca e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).





A ofensiva ocorre em meio a uma série de crimes que têm mobilizado as forças de segurança na região. No último dia 17, o comerciante Alexandre Roger Lopes Bastos, de 23 anos, foi morto após se recusar a pagar a quantia cobrada pela facção, que teria elevado o valor mensal de R$ 400 para R$ 1 mil. No dia 22, um jovem de 19 anos foi preso, acusado de homicídio qualificado e participação em organização criminosa, sendo apontado como autor do crime contra Alexandre.





Já nesta segunda-feira (25), o comerciante Robério Oliveira, de 54 anos, foi executado a tiros em frente ao próprio estabelecimento. Embora as apurações estejam em andamento, a polícia afirma que, até o momento, não há indícios de ligação entre esse homicídio e os casos de extorsão.





O diretor do DPJI-Norte, delegado Marcos Aurélio, destacou que as prisões desta terça-feira se somam a outras realizadas na semana passada, totalizando oito suspeitos detidos em Itapajé. O delegado afirmou que as investigações prosseguem e que diferentes linhas de apuração estão sendo analisadas, sem descartar nenhuma hipótese.





Além das ações da Polícia Civil, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçou a segurança no município, com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) e Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), que atuam com viaturas, motocicletas e policiamento a pé.





As diligências seguem em andamento, com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS).





