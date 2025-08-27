Fortaleza tem 80% de risco de queda para série B

De acordo com o site Infobola o Leão tem 80% de chance de cair e o segundo time mais ameaçado de rebaixamento no Brasileirão.

Após a derrota do Fortaleza por 1 a 0 para o Mirassol, o time permaneceu na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro Série A, com 15 pontos em 20 rodadas, ficando à frente apenas do Sport, que tem dez. Essa situação fez com que as probabilidades de rebaixamento do clube aumentassem significativamente. De acordo com diferentes análises estatísticas, a chance do Fortaleza ser rebaixado para a Série B é atualmente muito alta. O site Infobola e a equipe do Gato Mestre do ge calculam essa probabilidade em torno de 80%, enquanto o departamento de matemática da UFMG estima 74,5%. Essas projeções são baseadas em modelos complexos que usam a Expectativa de Gols (xG) e simulam milhões de vezes os jogos restantes, levando em conta não apenas a pontuação atual, mas também o mando de campo, o retrospecto das equipes e a força dos adversários que cada time ainda vai enfrentar. Nesses cenários, o Fortaleza tem uma das maiores chances de queda, ficando atrás apenas de Sport e Juventude na maioria dos rankings de risco.





Fonte: Diário do Nordeste