Aratuba registra dois homicídios em menos de uma hora

A suspeita é que os dois crimes foram praticados pelas mesmas pessoas.

O município de Aratuba, no Maciço de Baturité, conhecido pela tranquilidade, registrou uma noite de terror nesta terça-feira (26) com dois homicídios registrados em um intervalo de menos de uma hora. O primeiro crime ocorreu por volta das 20h40, na localidade de Sítio Barreiros, onde um jovem identificado como Caio foi executado a tiros. Segundo informações, indivíduos armados chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram.





O segundo homicídio aconteceu na localidade de Sítio Barriguda, situada a cerca de 8 km de distância do primeiro crime. A vítima, identificada como Luciano, teria sido assassinada, provavelmente pelos mesmos suspeitos envolvidos na execução de Caio, conforme informações preliminares levantadas nos locais dos crimes.





A população de Aratuba está abalada com a escalada da violência na região e teme novas ocorrências em uma cidade que ainda preserva costumes de um município pacato. Nos dois casos a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências na região em busca de localizar os responsáveis, mas ninguém foi preso. As autoridades policiais seguem com diligências para identificar e prender os envolvidos, e a motivação dos crimes ainda será investigada pela Polícia Civil.





