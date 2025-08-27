Vídeo: Vereador e ex-comandante da GCM de Parnaíba são assassinados em Teresina

Um casal foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (27) na Rua Paissandu, Centro de Teresina. Um vídeo do circuito de segurança mostra o casal andando na rua e, em seguida, um homem de camisa branca se aproxima e inicia os disparos. As vítimas foram identificadas como Thiciano Ribeiro, vereador de Parnaíba, e Penélope de Brito, ex-chefe da guarda civil de Parnaíba.





Thiciano Ribeiro foi eleito como primeiro suplente do Partido Liberal (PL), assumiu o cargo de vereador em Parnaíba no dia 13 de maio deste ano, após o falecimento do vereador Bruno Vasconcelos Cunha, conhecido como Brunão, de 40 anos. Penélope de Brito deixa um filho de 5 anos.





Uma audiência pública sobre a campanha de Agosto Lilás, que estava sendo realizada na manhã desta quarta-feira (27) na Câmara de Parnaíba foi encerrada, após os vereadores informarem "motivo de força maior".









Vídeo registra assassinato





No vídeo do circuito interno, as vítimas estavam de costas e não perceberam a chegada do suspeito. Ele dispara por diversas vezes e em seguida foge caminhando do local. Foram ouvidos pelo menos cinco disparos de arma de fogo.





"As informações que temos são preliminares de que era um indivíduo que chegou aqui e fez os disparos. O serviço de inteligencia está verificando as câmeras para chegar ao autor desse crime", explica o capitão Paulo Roberto, do 1º BPM.





Um dos tiros atingiu um táxi que estava parado. O taxista Paulo Cesar, que estava dentro do veículo, foi atingido por estilhaços do disparo.





"Estava sentado no banco do carro quando escutei os disparos. De repente observei um impacto no para-brisa do carro, os estilhaços acertaram meu rosto. Fiquei atordoado. Sai do carro achando que o projetil tinha me acertado, mas não, o projetil caiu dentro do carro. Graças a Deus o prejuízo foi só financeiro mesmo”, explicou o taxista.





O Samu foi acionado, mas as vítimas já estavam em óbito. Equipes da Polícia Militar do Piauí se deslocaram para o local. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.





Não há informações sobre a motivação do crime. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está no local.





