Guarda Municipal de Sobral recupera duas motos com queixa de roubo no bairro Domingos Olímpio

O Grupamento Tático Motorizado (GTAM) da Guarda Municipal de Sobral recuperou duas motocicletas com queixa de roubo nesta terça-feira (26) no bairro Domingos Olímpio. Uma das motos já foi devolvida ao proprietário pela manhã, enquanto a segunda, uma Fan 160 com a placa OSH3D22, foi localizada no período noturno.





De acordo com informações repassadas pelos agentes do GTAM, a operação desta terça teve como objetivo principal identificar e prender os autores de assaltos que vêm ocorrendo naquela área populosa da cidade. As diligências continuam, visando localizar os indivíduos envolvidos nos disparos criminosos e ampliar o raio de atuação para garantir a segurança no bairro.





Com informações de Olivando Alves