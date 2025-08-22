CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CENAS FORTES! Empresário é chicoteado por agiotas durante cobrança violenta; VEJA VÍDEO

sexta-feira, agosto 22, 2025

Um caso revoltante chamou a atenção no interior do Paraná: um empresário local foi brutalmente chicoteado durante uma cobrança feita por um grupo de agiotas. A cena, digna de um filme de faroeste, ocorreu em plena luz do dia e teria envolvido membros de um grupo conhecido por atuar ilegalmente na prática da agiotagem - supostamente ligado a uma comunidade cigana da região.

Segundo relatos, os cobradores não apenas exigiram o pagamento de uma dívida atrasada, mas usaram um chicote como forma de intimidação e violência física. A agressão foi registrada em vídeo e tem circulado nas redes sociais, causando revolta e indignação.

