Crateuense perde a vida em acidente de moto em Itapipoca/CE

Um grave acidente de trânsito registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira dia 22 de agosto 2025, no bairro Fazendinha, em Itapipoca, resultou na morte do jovem crateuense Antônio Deyvid Sousa Ribeiro, de 30 anos.





Deyvid conduzia uma motocicleta Kawasaki quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra um muro e, em seguida, contra um poste. O impacto foi tão forte que ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.





Natural de São Paulo, Deyvid foi criado em Crateús-CE desde o primeiro ano de vida, onde passou a morar com a avó, Francisca Rodrigues de Sousa, na Rua Oscar Lopes, nº 66. Em Crateús-CE, chegou a trabalhar na Poty Motos e era conhecido por muitos amigos. Atualmente, morava em Itapipoca, onde atuava como radiologista no Hospital São Camilo e também exercia a profissão de professor.





Filho de Maria Selma Sousa Ribeiro e Antônio Oliveira Ribeiro, Deyvid era sobrinho de Célia, funcionária da Polimédica Crateús, e de Dejacy, servidor do SAMU, sendo bastante estimado por familiares, colegas de profissão e amigos tanto em Crateús quanto em Itapipoca.





O corpo será velado na residência da família, em Crateús, na Rua Oscar Lopes, nº 66.





Nossos sentimentos à família e amigos enlutados.





