sexta-feira, 22 de agosto de 2025

"O bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo", diz o ministro André Mendonça

JUSTIÇA – O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou o que ele chamou de “ativismo judicial”. A declaração foi dada durante um evento para investidores e empresários no Rio de Janeiro, que também reuniu políticos.


“Nós todos precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo”, disse.

Mendonça ainda afirmou que o Judiciário não pode ser um fator de criação ou inovação legislativa e que um Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do poder judiciário.

