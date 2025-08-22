TERROR EM GROAÍRAS: HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO CENTRO DA CIDADE

Um crime de homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira (22) na cidade de Groaíras. A vítima foi identificada como Benedito Gonçalves de Morais Aires, de 40 anos.





Segundo informações, a vítima estava em sua residência quando criminosos não identificados chamaram por ele. Ao abrir a porta foi surpreendido pelos disparos. Benedito tentou fugiu, e ao pular o muro entrou em um terreno baldio, mas foi alcançado pelos criminosos. A vítima morreu no local.





A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Perícia Forense. A Polícia Civil iniciou as primeiras investigações para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do homicídio.





O corpo de Benedito será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral.





DETALHE





A vítima não tinha passagem pela polícia.