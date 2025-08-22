CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 22 de agosto de 2025

TERROR EM GROAÍRAS: HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO CENTRO DA CIDADE

sexta-feira, agosto 22, 2025  Nenhum comentário

Um crime de homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira (22) na cidade de Groaíras. A vítima foi identificada como Benedito Gonçalves de Morais Aires, de 40 anos.

Segundo informações, a vítima estava em sua residência quando criminosos não identificados chamaram por ele. Ao abrir a porta foi surpreendido pelos disparos. Benedito tentou fugiu, e ao pular o muro entrou em um terreno baldio, mas foi alcançado pelos criminosos. A vítima morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Perícia Forense. A Polícia Civil iniciou as primeiras investigações para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

O corpo de Benedito será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral.

DETALHE

A vítima não tinha passagem pela polícia.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 