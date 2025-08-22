Deputado Moses Rodrigues é reconhecido em Meruoca por apoio à agricultura familiar; filho participa da homenagem

O deputado federal Moses Rodrigues foi homenageado pelo Instituto Future, nesta sexta-feira (22), durante a II Exposição da Agricultura Familiar do Ceará, realizada em Meruoca.





Representando o parlamentar, seu filho, Moses Rodrigues Filho, destacou a importância da iniciativa e o carinho especial do deputado pela cidade.





“É um momento de muita felicidade receber essa homenagem em nome do meu pai. Meruoca é uma cidade que ele tem um carinho muito especial, sempre destinando recursos e apoiando iniciativas como esta. A feira mostra a força da agricultura familiar, gera renda, movimenta a economia e também projeta a cidade como destino de turismo”, afirmou.





Para a coordenadora do Instituto Future, Edna Câmara, a homenagem reconhece o compromisso do deputado com a região. “O deputado Moses Rodrigues tem sido um parceiro fundamental para fortalecer a agricultura familiar e fomentar o desenvolvimento local.”, disse.