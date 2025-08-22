Mendonça diz que juiz deve ser respeitado pelo povo, não temido

Nesta sexta-feira (22), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez uma declaração que passou a soar na internet como uma indireta aos seus colegas de Corte. Durante o 24º Fórum Empresarial do Lide, no Rio de Janeiro, ele afirmou que “um bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo”.





Mendonça disse que decisões judiciais devem gerar paz social, e não “caos, incerteza e insegurança”. Em seu discurso sobre o Estado democrático de direito, destacou que as leis devem governar acima das vontades pessoais e dos interesses individuais.





O ministro defendeu ainda o equilíbrio institucional entre os Poderes. Para ele, o sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição exige instituições justas e responsáveis.





– Tenho legitimidade para dizer isso, pois, integro a mais alta corte no nosso país. Eu tenho meus valores, mas devo servir à lei e à Constituição – declarou.





Mendonça também pediu contenção do Judiciário e criticou o ativismo judicial, que, segundo ele, enfraquece a democracia. Ainda afirmou que o fortalecimento do Estado de Direito depende de instituições capazes de abrir mão de interesses próprios em favor do bem comum.





O ministro ressaltou a importância da liberdade de expressão, defendendo que cidadãos possam manifestar suas ideias sem medo de perseguição ou censura. Embora não tenha citado Jair Bolsonaro, suas falas ocorreram em meio a novos indiciamentos do ex-presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro, acusados pela Polícia Federal de tentar obstruir investigações no STF.





Via portal Pleno News