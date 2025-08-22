Ex-vice-prefeita de RN é presa no Paraguai por morte de prefeito

Crime aconteceu em 2024, durante a campanha eleitoral.

A ex-vice-prefeita de João Dias, Rio Grande do Norte, Damária Jácome de Oliveira, foi presa nesta quinta-feira (21) em Ciudad del Este, no Paraguai. A ação foi resultado de uma operação internacional da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com apoio da Polícia Federal, da Polícia Nacional do Paraguai e da Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu (PR).





Damária é apontada como suspeita de envolvimento no assassinato do prefeito Marcelo Oliveira e do pai dele, Sandi Alves de Oliveira, mortos a tiros em agosto de 2024, durante a campanha eleitoral.





Também foram presos a vereadora Leidiane Jácome, irmã de Damária, e Weverton Claudino Batista, acusado de intermediar a contratação dos executores do crime. Os três estavam foragidos desde agosto do ano passado. Outras seis pessoas já tinham sido presas em dezembro de 2024.





Marcelo Oliveira foi baleado 11 vezes dentro de casa em 27 de agosto de 2024. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O pai também foi atingido e morreu no local.





De acordo com a investigação, Damária e Leidiane teriam mandado matar Marcelo por causa de disputas políticas. Já Weverton teria atuado como peça-chave na articulação do atentado.





Marcelo havia sido eleito em 2020, mas renunciou em 2021. Em 2022, voltou ao cargo por decisão judicial, alegando ter sido coagido pela família de Damária a deixar a Prefeitura. A Justiça reconheceu que ele assinou a renúncia sob ameaça de morte.





Nas eleições de 2024, Damária também foi candidata a prefeita de João Dias pelo Republicanos. As informações são do SBT.